Approvato dalla Giunta regionale il 2° stralcio del Programma annuale cultura 2022 L'assessore Biondi: "Questi 4 milioni consentiranno di integrare gli interventi richiesti dal territorio"

La Giunta regionale, su proposta dell’assessore alla Cultura Chiara Biondi, ha approvato per la trasmissione in Commissione consiliare il II stralcio del Programma annuale cultura 2022. Norme in materia di beni e attività culturali, Disciplina degli interventi in materia di spettacolo dal vivo e Sostegno del cinema e dell’audiovisivo, sono le principali leggi di settore su cui è articolato l’intervento.