SOS Rosarno arriva in zona con la campagna “Agrumi Solidali” Coinvolte Senigallia, Marzocca, Serra de' Conti e Camerano

2 tonnellate e mezzo di arance biologiche e altri agrumi calabresi sono arrivate in questi giorni a Senigallia, Marzocca, Serra dè Conti e Camerano con la campagna “Agrumi solidali” 2022/2023. Gruppi di acquisto solidali della Rete Regionale Gas Marche si sono posti l’obiettivo di far conoscere qual è il sistema di produzione e distribuzione degli agrumi e di come sia possibile costruire concretamente un circuito più equo e sostenibile. Non è solo un acquisto ma è dare una risposta concreta ai gravi fenomeni di sfruttamento dei braccianti immigrati, dei piccoli produttori contadini e della terra.

SOS Rosarno nasce dopo le rivolte di Nardò e Rosarno, dove anni fa centinaia di braccianti hanno dato vita a delle clamorose proteste e scioperi contro lo sfruttamento. I Gas Montimar di Marzocca, Gas La Fenice di Senigallia, Gas Monserra di Serra dè Conti, CamburanGas di Camerano e tante amiche e amici hanno aderito alla campagna attraverso l’acquisto di arance e la loro distribuzione.

La prossima distribuzione è prevista per il 12 dicembre. Chi vuole fare un ordine può scrivere a info@gasmontimar.it per ricevere informazioni e il modulo online per ordinare i prodotti in listino.

Oltre all’acquisto delle arance di SOS Rosarno c’è anche la possibilità di acquistare le “Arance Sospese” per farne dono a chi più ne ha bisogno. Chi acquista una cassetta di arance la paga la metà del costo pieno e verranno distribuite alle persone più in difficoltà.

Grazie a chi ha contribuito ad un commercio diverso, etico e senza sfruttamento.

Gas Montimar

Per contatti info@gas.montimar.it cell. 3485835485

sito Gas Montimar https://gas.montimar.it/

gruppo facebook Gas Montimar https://www.facebook.com/groups/1493378450957497