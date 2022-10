In prognosi riservata operaio investito su A14 L'uomo stava lavorando in autostrada

E’ stato ricoverato in prognosi riservata, dopo essere giunto in ospedale in codice rosso, l’operaio trentunenne rimasto gravamente ferito in un infortunio sul lavoro avvenuto ieri sull’autostrada A14.



L’uomo, originario di Nola in Campania, era stato soccorso in eliambulanza fino all’ospedale di Torrette di Ancona, dove è stato ricoverato con seri traumi da schiacciamento.

Trasportato in ospedale per accertamenti pure l’operaio di 36 anni, di origine marocchina, che ha investito involontariamente il collega: è stato lui stesso a chiamare i soccorsi e poi a venire portato in ospedale, ma a Senigallia, essendo rimasto vittima di un malore per lo shock subito in seguito all’episodio.