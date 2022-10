Istituti alberghieri d’Europa, iniziano le gare a Senigallia Il programma del 19 ottobre

È tutto pronto per l’inizio delle gare che avranno luogo nella giornata del 19 ottobre 2022, in occasione della 35ma Conferenza annuale dell’AEHT: tutte le 11 competizioni si terranno nei campi di gara dell’IIS Panzini di Senigallia. Mentre continuano gli appuntamenti di Open, il Forum dell’innovazione, della biodiversità e della ripartenza, e la Fiera delle Marche, che ospita circa 50 aziende, associazioni di categoria e scuole di alta formazione.



Le sfide: cocktail, cucina, pasticceria

Gli allievi si sfideranno nella gara Barista, dove saranno chiamati a preparare, con procedimenti classici, un caffè espresso e un cappuccino, oltre che un “caffè d’autore” con ingredienti assegnati. Sfida simile anche per i 50 partecipanti alla competizione Cocktail, che dovranno preparare due drink classici e una creazione libera con elementi pescati da un mystery basket.

Nella disciplina Culinary Art, 60 studenti, divisi in squadre, dovranno preparare un menù fisso per tre persone con antipasto, primo e secondo; per Pastry, invece, 36 sfidanti avranno due ore per preparare una versione moderna e rivisitata della crostata al limone; nel Decathlon infine, 36 studenti mostreranno le loro qualità da futuri chef, dalla creazione di piatti con ingredienti assegnati all’impiattamento, dalla collaborazione alla pulizia nell’esecuzione.

Servizio e degustazione

Dalla cucina al servizio. Quaranta studenti si sfideranno in Restaurant Service. Sarà loro compito allestire e preparare i tavoli, accogliere gli ospiti e prendere le ordinazioni, servire bevande e vino e preparare piatti in diretta davanti ai commensali. Assaggi e proposte nella competizione Wine Service: 40 studenti agiranno come veri sommelier, con degustazioni e consigli di abbinamento con i cibi.

Manager del turismo

Prove teoriche, invece, per i 24 sfidanti di Hospitality Management che dovranno dimostrare di conoscere le basi della disciplina, anche utilizzando software per la gestione delle prenotazioni. Test scritti anche per i 24 impegnati nella gara di Strategic Thinking: i concorrenti dovranno presentare un progetto che tenga insieme innovazione, sostenibilità e digitalizzazione.

Accoglienza e tour, alla scoperta di Senigallia

Tra le competizioni, in tema di turismo, non può mancare l’accoglienza. Nella gara del Front Office, 40 studenti dovranno rispondere alle mail o al telefono, accogliere ospiti e gestirne al meglio le richieste. La promozione di Senigallia sarà al centro della competizione di Tourist Destination, durante la quale 48 partecipanti, divisi in squadre composte da due o tre persone, dovranno realizzare video o brochure promozionali per fare conoscere la città marchigiana e sollecitare i turisti a visitarla.

Presso l’istituto Panzini

Dalle 9:00 alle 18:00 sono sempre aperte le porte della Fiera delle Marche: gli stand di 50 aziende del settore food and beverage marchigiano, eccellenze del territorio, vi aspettano per presentare far degustare i propri prodotti.

Dalle 10:00 alle 11:00, nell’ambito del Forum Open, cooking show di Alberto Faccani del Ristorante Magnolia di Longiano (due stelle Michelin) ed Errico Recanati del Ristorante Andreina (una stella Michelin).

Dalle 11:00 alle 12:00: l’incontro organizzato dall’Università degli studi di Camerino – Scienze Gastronomiche – con il cooking show di Silvia Baracchi che ha ottenuto una stella Michelin col suo ristorante il Falconiere di Cortona

Dalle 12:00 alle 13:00: Accademia Marchesi con il cooking show di Fabrizio Molteni del Relais La Speranza di Sirmione (una stella Michelin).

Dalle 14:00 alle 15:00: Eccellenze Umbre: cooking show di Oliver Glowing della Locanda Petreja di Borgopetroro, Marco Lagrimino del Ristorante L’Acciuga di Perugia (una stella Michelin), Paolo Trippini del Ristorante Paolo Trippini di Civitella del Lago, Luigi Ficca del Ristorante Origine di Terni

Dalle 15:00 alle 16:00 Tavola Rotonda: “Il territorio a tavola”. Intervengono: Le Soste, Università di Camerino, Coldiretti, Accademia Marchesi, Eccellenze Umbre, Ministero Politiche Agricole, AIS, Tipicità Marche e A.M.A.P.

