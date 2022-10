Il Rotary Club Senigallia al servizio dell’emergenza alluvione Raccolti e donati materiale e denaro. Attivato un crowdfunding

Come già accaduto nelle settimane immediatamente successive all’alluvione del 2014, nel corso delle quali il Rotary Club Senigallia ha subito messo a disposizione della comunità le energie disponibili e le tante competenze professionali di cui dispone, anche in questa dolorosa circostanza i rotariani senigalliesi si sono prontamente attivati per offrire il loro contributo.

Già all’indomani dell’alluvione, il Rotary cittadino si è immediatamente coordinato con la Caritas raccogliendo e consegnando i primi aiuti pervenuti fin da subito dai singoli Rotary Club; in aggiunta alle attrezzature che i singoli soci hanno messo immediatamente a disposizione degli alluvionati, sono state donate trecento paia di stivali, tanto necessari nei primi giorni quanto difficili da reperire, unite a due carichi di materiale vario finalizzato alla pulizia e allo sgombero dei detriti e un carico di indumenti

Lo stesso Governatore del Distretto Rotary 2090 Paolo Giorgio Signore, responsabile di coordinare le attività dei clubs di Abruzzo, Marche, Molise ed Umbria, è voluto venire di persona a Senigallia per incontrare il Sindaco Massimo Olivetti e S.E. Mons. Francesco Manenti e offrire l’aiuto del Rotary a favore delle zone più gravemente colpite del nostro territorio.

Il presidente Giovanni Consalvo Traina, insieme ad una delegazione di soci, si è quotidianamente recato presso il centro Caritas dove ha raccolto e diffuso in rete le richieste, variabili di giorno in giorno, coordinando contemporaneamente i volontari che si erano rivolti al Club per prestare la loro opera.

In pieno accordo con le autorità competenti ed insieme alla dirigenza scolastica della scuola primaria di Pianello di Ostra (la più danneggiata dalla tragedia), è già allo studio un progetto – a cura dalla Facoltà di Agraria dell’Università di Ancona – per il giardino che è stato sommerso dal fango e – a cura del Club – per la recinzione andata completamente distrutta. Nel giardino è inoltre prevista la realizzazione di un gazebo che renda più fruibile lo spazio da parte degli alunni.

Fin dai primi momenti, è stata raccolta e donata alla Caritas una somma per le spese immediate mentre un ulteriore importo è stato destinato ai buoni spesa che, proprio in questi giorni, vengono distribuiti alle famiglie alluvionate più bisognose. Oltre ad un interessante progetto di crowdfunding – mutuato da un’esperienza di altri club Rotary del nord est d’Italia – il Club cittadino ha aperto un conto corrente dedicato all’emergenza alluvione sul quale è possibile effettuare donazioni.

Rotary Club Senigallia Banca di Credito Cooperativo di Fano – Filiale di Senigallia

Codice Iban: IT64J0851921301000000705866.

www.rotaryclubsenigallia.it