Aumentano nelle Marche i fondi contro il dissesto idrogeologico Dopo la drammatica alluvione dei giorni scorsi

93 Letture Politica

La Regione Marche, con l’approvazione dell’assestamento di bilancio, oggi, in aula, ha destinato 21,6 milioni di euro per l’alluvione che ha colpito le Marche e per implementare gli stanziamenti per il dissesto idrogeologico e la manutenzione dei fiumi.