Elezioni 2022, crisi PD. Mangialardi: “Sanare frattura tra centrosinistra e fasce popolari” L'analisi del Capogruppo dem al Consiglio Regionale Marche: "Ricostruire questo legame spezzato non sarà facile"

Non è il momento della caccia all’uomo, della ricerca smodata di un capro espiatorio. Ma la sconfitta subita, nelle Marche come nel resto del Paese, va compresa e analizzata in ogni sua piega, se davvero vogliamo correggere gli errori compiuti e dare un futuro al Partito Democratico, iniziando a costruire da subito non solo un’opposizione dura e integerrima a questa destra, ma soprattutto una vera alternativa a essa.