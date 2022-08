Uscito il calendario di Eccellenza Marche Si parte l'11 settembre

Non c’è più la Vigor Senigallia, salita in D dopo diciotto anni e un torneo 2021-22 sostanzialmente dominato, ma l’Eccellenza che prenderà il via domenica 11 settembre non sarà certo di minor interesse rispetto a quella conclusasi nel maggio scorso.