Neve nelle Marche: rientrano le allerte, Vigili del Fuoco impegnati in 320 interventi Situazione in miglioramento, scuole aperte ovunque giovedì 8 gennaio, rischio ghiaccio sulle strade - FOTO

Molla la presa l’ondata di gelido maltempo, che ha imbiancato buona parte delle Marche tra il 5 e il 6 gennaio 2026: in tutta la regione la situazione sta gradualmente tornando alla normalità, fermo restando la raccomandazione di prestare attenzione al ghiaccio sulle strade.

Giovedì 8 gennaio saranno tutte regolarmente aperte le scuole nelle Marche, dopo che per mercoledì 7 era stata ordinata la chiusura in una trentina di comuni alle prese con le condizioni meteo più avverse, a causa della neve caduta sul proprio territorio.

Lavorano senza sosta dal 5 gennaio i Vigili del Fuoco un po’ in tutta la regione: questi gli aggiornamenti diramati nel corso delle ore dai Comandi di Ancona e delle Marche.