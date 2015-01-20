Lotteria Italia 2026: nelle Marche cinque città baciate dalla fortuna, tra cui Senigallia Centomila euro ad Ancona, 50mila a Senigallia, premi anche a Sant'Elpidio a Mare e Numana con un doppio vincitore, e Cingoli

Lotteria Italia 2026 generosa ma non troppo nelle Marche: sono i biglietti vincenti venduti nella regione, città super-fortunate Sant’Elpidio a Mare e Numana, in ciascuna delle quali sono stati staccati ben due tagliandi estratti.

Il premio più cospicuo nelle Marche, di seconda categoria, è andato al biglietto L 298491, venduto ad Ancona, che si è assicurato la bella somma di 100.000 euro.

Sant’Elpidio a Mare “incassa” due premi di terza categoria, da 50.000 euro ciascuno, con i biglietti R 486593 e I 073408. Premi analoghi anche a Senigallia, dove è stato acquistato il biglietto U 309578, e a Numana, con il biglietto P 001034. La cittadina della Riviera del Conero “festeggia” anche un premio di quarta categoria, da 20.000 euro, grazie al tagliando V 145151; stesso importo arriva a Cingoli, grazie al biglietto Q 045872. Restano a secco le province di Pesaro Urbino e di Ascoli Piceno.