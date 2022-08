Street Food Festival a Senigallia: cibi dalle regioni d’Italia e dal mondo e tanta musica Dal 18 al 21 agosto ai giardini Morandi un evento enogastronomico e musicale da leccarsi i baffi

Novità, qualità, e varietà al centro della prima edizione dello Street Food a Senigallia. L’evento più atteso dell’anno sta per arrivare presso i Giardini Morandi, che dal 18 al 21 agosto si trasformerà in un vero e proprio ristorante a cielo aperto con piatti da tutta Italia e dal mondo intero.

L’organizzazione è affidata all’Associazione Culturale Gente di Strada, che nel corso degli anni ha acquisito grande esperienza nell’ambito delle manifestazioni a stampo enogastronomico, ludico e musicale e che anche in questa occasione ha goduto del pieno sostegno e del patrocinio dell’amministrazione comunale, cercando cosi, di portare avanti l’iniziativa che nasce in risposta alla attuale situazione, intenta a diventare un luogo di ritrovo che si estenderà anche ad altri tipi di arti performative, tra concerti, spettacoli , dj set e street food.

In questi tempi di emergenza coronavirus in cui il distanziamento sociale va mantenuto anche dopo la ripartenza, tornare a vivere l’atmosfera del divertimento all’aperto potrebbe essere una soluzione per aggregarsi e rimanere in sicurezza. Vogliamo che “sicurezza” sia la nostra parola d’ordine e il nostro punto di forza, siamo organizzati per garantire che i recenti provvedimenti in termini di sicurezza siano rispettati.

Lo Street Food outdoor richiede la disponibilità di un luogo ampio e spazioso: non sarà difficile con la nostra esperienza organizzare il tutto nel rispetto del distanziamento sociale. La platea potrà garantire dai 60 agli 80 tavoli che saranno distanziati tra loro.

Il giusto modo per poter passare in allegria e sicurezza queste 4 serate estive…

Tantissimi gli stand e i food truck che prenderanno parte all’iniziativa, portando in città prodotti di eccezionale livello. Gli espositori saranno diversi, e tra questi spuntano delle novità assolute. Ma andiamo con ordine e partiamo dalla cosa più importante: il cibo. Ce ne sarà per tutti i gusti, dalla tradizione marchigiana (egregiamente rappresentata dall’oliva ascolana), passando per l’Abruzzo con gli immancabili arrosticini, la Puglia con la bombetta pugliese di Alberobello, la Calabria con i suoi sapori pungenti.

Anche la Sicilia sarà dei nostri e ci permetterà di gustare il suo meglio con lo stuzzicante truck U’ Sapuri e L’Immenso della Sicilia con i cannoli, gli arancini e le cassate.

Questo solo per quanto riguarda la cucina italiana. Ci sarà spazio per la cucina internazionale che vedrà come protagonista la cucina latina. E poi, via libera ai dolci: dalle crèpes ai bomboloni e ai bubblewaffle fino alle delizie della pasticceria palermitana.

Insomma, anche questa volta si preannuncia un evento a tutto tondo, in grado di soddisfare il palato di un pubblico variegato ed esigente.

Ma come sempre, a fare da pendant al festival del gusto sarà la musica dal vivo.

Si partirà venerdì sera con un viaggio nella musica italiana-internazionale Pop Disco con la splendida voce del Alessandra Gallicchio 4ET.

Sabato sera invece si ballerà con il magnifico Deejay Street.

La kermesse musicale si chiuderà domenica con I Pupazzi, la live band che mescola sapientemente musica ed ironia!

Vi aspettiamo numerosi presso i Giardini Morandi di Senigallia, dal 18 al 21 agosto 2022 con lo Street Food Festival.