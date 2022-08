Asili nido e scuole dell’infanzia: oltre 21 milioni di euro alle Marche L'assessore Giorgia Latini: "Si individuano strategie a lungo termine determinanti per il futuro della scuola"

Sono state rese note le graduatorie del Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia finanziato nell’ambito del Pnrr. Alle Marche vanno oltre 21 milioni di euro per 22 progetti presentati dai Comuni entro la scadenza del 22 febbraio 2022.