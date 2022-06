Ha fatto tappa a Senigallia la staffetta ideata da Alex Zanardi, “Obiettivo Tricolore” – FOTO Si tratta di un viaggio di oltre duemila km in sella ad handbike, bici e carrozzine olimpiche: "Le disabilità non sono un limite"

89 Letture Sport

Senigallia, martedì 14 giugno, ha ospitato una tappa di “Obiettivo Tricolore”, iniziativa che è sbarcata per la prima volta nelle Marche.

“Un onore – fanno sapere dall’Amministrazione Comunale – poter accogliere a Senigallia città la terza edizione della staffetta ideata da Alex Zanardi e partita lo scorso 5 giugno dalla Puglia, con arrivo previsto il 26 giugno a Cortina d’Ampezzo, dando il benvenuto agli atleti paralimpici Alessia Polita, Guglielmo Capolino e Mattia Cervellone“.

“Obiettivo Tricolore” è un viaggio tanto affascinante quanto impegnativo di oltre 2.000 chilometri, che vede gli atleti attraversare Puglia, Molise, Abruzzo, Umbria, Marche, Emilia-Romagna, Veneto e Trentino-Alto Adige, in sella ad handbike, biciclette e carrozzine olimpiche, per dimostrare che le disabilità fisiche e mentali non sono un limite, ma una diversa opportunità di vita e soprattutto che è vietato arrendersi di fronte alle difficoltà.

Dal Comune di Senigallia, rappresentato dal sindaco Massimo Olivetti, dal vice e assessore allo sport Riccardo Pizzi e dall’assessore alle pari opportunità Cinzia Petetta, ringraziamenti agli organizzatori dell’iniziativa, il Presidente Luca Savoiardi del C.I.P. Marche, l’I.N.A.I.L., il club Panathlon di Senigallia, il Dirigente dell’Istituto Alberghiero Panzini e tutti coloro che hanno reso possibile questo evento.

Un particolare ringraziamento è stato epresso anche all’ideatore di questa grande staffetta paralimpica, Alex Zanardi con l’auspicio di poterlo presto avere ospite a Senigallia.

A questo link tutte le informazioni su questo evento sportivo: www.obiettivo3.com/obiettivo-tricolore/