Si rievoca il leggendario circuito di Senigallia Tre giorni per ricordare gli anni d'oro del motorismo locale

Dopo due anni di interruzione a causa della ben nota pandemia Covid-19, riprende lo svolgimento della

manifestazione “RIEVOCAZIONE STORICA CIRCUITO CITTA’ di SENIGALLIA”, che si terrà dal 17 al

19 Giugno 2022.



Questo evento – previa approvazione della Federazione A.S.I. “Automotoclub storico italiano” – è iscritto

come manifestazione culturale turistica con prova nel calendario nazionale.

Tant’è che il punteggio, conseguito nella gara, consentirà l’accesso alla classifica finale nazionale redatta

dalla stessa Federazione A.S.I.

La partecipazione è riservata a tutti i veicoli – sia auto che moto – obbligatoriamente e preventivamente

iscritti nel registro A.S.I. e qualificati come “storici”, cioè che abbiano compiuto almeno 20 anni.

Partner di rilievo della manifestazione è il “BIANCHINA CLUB ITALIA”, che interverrà con la

partecipazione di decine di equipaggi, provenienti da diverse regioni d’Italia quali Piemonte, Lombardia,

Trentino, Toscana, Emilia Romagna, Lazio, Umbria, Basilicata, etc….

Il programma delle tre giornate dell’evento è così articolato:

Venerdì 17 Giugno

Accoglienza e check-in dei partecipanti presso il FINIS AFRICAE RESORT

Svolte le prime formalità, visita al Museo dell’Agricoltura di Senigallia

Cena al Ristorante LUNA ROSSA

Sabato 18 Giugno

La giornata prevede, per i partecipanti iscritti, una visita alla famosa cantina VICARI – accompagnati dai

soci del CLUB – ed una visita guidata, a disposizione, del Comune di OSTRA e del Comune di

CORINALDO dove si potrà pranzare presso il Ristorante I TIGLI.

La sera, presso il FINIS AFRICAE RESORT, si svolgerà la “Cena di gala” con intrattenimento musicale.

Domenica 19 Giugno

Ore 8.00: raduno in Piazza Garibaldi di tutti i partecipanti con i loro veicoli storici.

I motoveicoli – i primi a partire – e le automobili – a seguire – effettueranno due giri del Circuito.

Il Circuito prevede la presenza di postazioni con i cronometristi, che registreranno i tempi di percorrenza, per

poi redigere la graduatoria che verrà comunicata alla Federazione A.S.I. per la classifica finale nazionale.

Al termine della gara e nell’attesa dei risultati, si svolgerà il pranzo presso il Ristorante VERDE MARE,

durante il quale verrà fatta la premiazione.

Sarà, insomma, una bella occasione per un ritorno alla “normalità” ma, soprattutto, per rivivere insieme

giornate gioiose e le nostre passioni.

IL PRESIDENTE MOTO CLUB

Armando Bizzarri