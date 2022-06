“Non sono qui per svendere la Fondazione Città di Senigallia, ma per salvare l’Ente” Il Commissario Canafoglia fa il punto su presente e passato: "Criticità note anche a precedenti gestioni" - VIDEO e documenti

Con una lunga conferenza stampa che si è tenuta nella sede della Fondazione Città di Senigallia, presso i locali della Casa protetta per anziani da essa gestita, l’avvocato Corrado Canafoglia, attuale commissario interno, nominato dalla Giunta Regionale in seguito alle dimissioni del CdA che egli stesso presiedeva, ha voluto fare chiarezza sullo stato della Fondazione.

Lo ha fatto anche ripercorrendo la storia delle precedenti gestioni e sull’iter che lo ha portato alle dimissioni e alla successiva nomina commissariale. Nel video realizzato da Alberto Olivieri, le dichiarazioni rilasciate da Canafoglia al microfono di Senigallia Notizie.



“Le dimissioni del CdA da me presieduto – ha esordito Canafoglia – non sono state una ‘fuga indecorosa’, ma la volontà di segnare un confine netto tra vecchia e nuova gestione: un atto dovuto, date le gravi criticità rinvenute, per evitare di incorrere in responsabilità che sarebbero ricadute sul nuovo CdA se vi fosse stata continuità gestionale”.

Il commissario della Fondazione Città di Senigallia continua a parlare dell’iter seguito dal Consiglio di Amministrazione, poi dimissionario: “Chi afferma che sia frutto di mistificazioni il report redatto dal CdA (che oltretutto è stato firmato da tutti i suoi componenti e da due dipendenti, i responsabili della parte legale / amministrativa e di quella contabile), forse non sa che esso contiene rilievi e documenti allegati elaborati dal precedente direttivo e riconosce problemi che risalgono anche alle gestione precedenti del CdA presieduto da Guzzonato.

Il CdA da me presieduto ha avuto il coraggio di far emergere gravi criticità, che in parte anche il precedente consiglio direttivo aveva rilevato. Chi contesta il report sta contestando quanto rilevato anche dal precedente CdA.

Com’è possibile, dunque, che chi aveva compiti di governo di Senigallia nella precedente Amministrazione non conoscesse i gravi problemi della Fondazione? Chi ha interesse che le verità oscure della Fondazione non emergano, alcune delle quali rilevate anche dalla precedente gestione?”

Scarica e leggi il report di ottobre 2021 del CdA della Fondazione Città di Senigallia in PDF

Scarica e consulta gli allegati del report, inclusi in un unico file in formato ZIP

Canafoglia arriva poi al presente: “Rispetto alla mia nomina di commissario straordinario, inizialmente non avevo dato la mia disponibilità, poi mi hanno chiesto di mettere la mia professionalità maturata in 30 anni, la mia conoscenza della Fondazione maturata quale presidente del CdA, il mio rigore ed il mio coraggio di affrontare problemi gravi ed avversari potenti, come già fatto in altre vicende anche locali. Ho accettato dopo che i dipendenti pubblicamente me lo hanno chiesto.“

“La Giunta Regionale delle Marche – afferma Canafoglia – mi ha chiesto di ripristinare trasparenza amministrativa e legalità, ma soprattutto di risollevare le sorti economiche della Fondazione. Chi dichiara che io sono stato messo qui per svendere ai privati la Fondazione dice una falsità: io sono qui per risollevare l’Ente e salvare i posti di lavoro, evitando che i privati se ne approprino. Voglio salvare un ente che è un gioiello della città“.

Molte polemiche, dopo la nomina di Corrado Canafoglia a Commissario interno della Fondazione Città di Senigallia, sono legate al compenso che ora gli spetterà, al contrario del precedente ruolo di Presidente, che non prevedeva emolumenti: “Sul mio compenso, ricordo che come Presidente del CdA ho rinunciato ad un’indennità che mi spettava! Pur potendo richiedere come Commissario un’indennità di gran lunga superiore, ho parametrato il mio compenso a quello di un dipendente della Fondazione Città di Senigallia, che incasserò solo se metterò in salvo l’Ente dopo un duro lavoro!”

Accanto alle dichiarazioni di Canafoglia, di fronte alla stampa ma anche a un nutrito gruppo di dipendenti della Fondazione Città di Senigallia, un corposo plico composto dal più volte citato report redatto a ottobre 2021 dal CdA poi dimissionario, nel quale sono riportate tutte le criticità di gestione a cui il Commissario ha fatto riferimento e da tutti i documenti ad esso allegati: una serie di comunicazioni, verbali, delibere, richieste ed esiti di finanziamenti, bilanci, perizie, sentenze, ricorsi, a supporto delle tesi sollevate dal lungo documento che rendiamo disponibile integralmente per la consultazione, scaricandolo in formato PDF (gli allegati sono inclusi in un unico file in formato ZIP)