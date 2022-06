Tutti i premiati dello “Sportivo dell’anno” 2022 Venerdì 10 giugno a Senigallia in Piazza Garibaldi la 24esima edizione. Riconoscimenti per tanti personaggi dello sport

Non solo Gianfranco D’Errico. Se il fantasista della Vigor sarà il grande protagonista della serata che si terrà venerdì 10 giugno in Piazza Garibaldi a Senigallia, diversi altri personaggi riceveranno un pubblico riconoscimento per le loro storie sportive.

Il trofeo dello Sportivo dell’anno – nella serata evento organizzata dall’agenzia Nerosubianco insieme a Comune di Senigallia e BCC di Pergola e Corinaldo, con il patrocinio di Coni, Ussi e Panathlon ed il partner etico Cuore di Velluto – verrà consegnato nelle mani del numero 10 rossoblù direttamente dal vincitore dell’edizione scorsa, il campione italiano di nuoto FINP Michele Marinelli, che dopo aver vinto il titolo 2021 si è confermato ad alti livelli portando a Senigallia anche quest’anno tre titoli tricolore.

Trofei anche per la seconda ed il terzo classificato: rispettivamente, la campionessa mondiale under 21 di vela Giorgia Della Valle, che a fine mese rappresenterà l’Italia ai Giochi del Mediterraneo (una sorta di “antipasto” olimpico) ed il motociclista Simone Saltarelli, che si trova nelle posizioni di vertice del National Trophy ed è stato scelto da un team francese per il Mondiale Endurance. Ci sono poi gli altri riconoscimenti tradizionalmente assegnati nella serata dello Sportivo. Il Premio Speciale della Commissione, riservato ad imprenditori vicini al mondo dello sport, va a Loris Cucchi, sponsor con le sue aziende ma anche attivo personalmente con la Fc Vigor e la Pallacanestro Senigallia, dopo esserlo stato per anni anche nel nuoto. Per il Premio alla Carriera è stato scelto Flaviano Polinori, campione italiano pesi medi di boxe a cavallo tra gli anni 80 e 90, poi nazionale azzurro nella seconda parte della sua vita sportiva dedicata alla 100 km di corsa. Lo Sportivo Junior è una campionessa italiana di taekwondo: la quattordicenne Amalia Morganti, che lo scorso febbraio a Genova si è aggiudicata il titolo tricolore under 15 ed è ora in odore di convocazione azzurra in vista dei Mondiali che si svolgeranno a luglio in Bulgaria. Per la prima volta da quest’anno sarà inoltre assegnato lo Sportivo Highlander dedicato agli amatori che, nonostante il passare degli anni, mantengono intatta la propria passione sportiva. La scelta è caduta su un personaggio molto conosciuto ed altrettanto apprezzato: Antonio “Cicci” Angelini, discreto pallavolista da ragazzo, giocatore di beach volley per poi passare al beach tennis e – attualmente – soprattutto al padel. Infine, il Premio dedicato al giornalista Adelio Pistelli, grande firma della pallavolo nazionale e autentica “colonna” della manifestazione: sarà consegnato a Marco Paolini, tra i maggiori artefici del “miracolo Falconara” che dagli anni 80, oltre ad arrivare ai vertici di serie A, sfornò tanti talenti del volley.

Altri attestati saranno inoltre consegnati alle squadre che hanno vinto i propri campionati. A partire naturalmente dalla Vigor: l’intera squadra, accompagnata da dirigenti e staff tecnico, verrà premiata per la fantastica annata che ha portato alla promozione in serie D, che mancava da 18 anni. Altrettanto per la under 18 della Us Pallavolo che si è laureata campione regionale per la prima volta nella storia, oltre a ben comportarsi alle successive finali nazionali di Verona. Sarà presente anche il Senigallia Calcio: con la formazione under 18, che ha ugualmente vinto il titolo regionale, e la prima squadra che si è aggiudicata la Coppa Marche di Seconda Categoria e sta per giocare la finale playoff per la promozione. Resta solo un tassello per completare il quadro, ma gli organizzatori dello Sportivo si sono voluti riservare una sorpresa finale.