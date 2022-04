Foto Notizia: altra segnalazione su mancata manutenzione del verde urbano di Senigallia Una ironica lettrice di Senigallia Notizie: "Se ci porti un bambino a giocare mica lo ritrovi in mezzo a quell'erba alta!"

261 Letture Cronaca

Sembrano non trovare soluzione di continuità, in queste ore, le segnalazioni che da più parti giungono sulle condizioni delle aree verdi del territorio comunale di Senigallia.

Dopo un lettore che ci ha presentato lo stato in cui versano le aiuole di piazza Amalfi, a Marzocca, e dopo le ironiche dichiarazioni di Luana Pedroni, Segretaria IV Circolo PD di Senigallia, è un’altra lettrice di Senigallia Notizie che ci invia le fotografie dei giardini pubblici tra via Marche, via L’Aquila e viale Anita Garibaldi.

“A me pare una follia come stanno gestendo la manutenzione del verde. Io non ho mai visto una cosa del genere da quando ho memoria. Questo nelle foto è il parchetto vicino casa mia, all’incrocio tra viale Anita Garibaldi, via Marche e via L’Aquila.

Secondo me, se ci porti un bambino a giocare mica lo ritrovi in mezzo a quell’erba alta!“