La Val Mivola approda alla Borsa Internazionale del Turismo a Milano "Senigallia e la Val Mivola: un nuovo soggetto turistico, dalla spiaggia di velluto ai Castelli di Arcevia"

Martedì 12 aprile nello stand della Regione Marche si terrà un incontro dedicato a questo nuovo soggetto turistico che comprende i Comuni di Senigallia, Arcevia, Barbara, Castelleone di Suasa, Corinaldo, Ostra, Ostra Vetere, Serra de’ Conti, Trecastelli.

La Val Mivola approda alla Borsa Internazionale del Turismo in programma a Milano dal 10 al 12 aprile. Il nuovo soggetto turistico che rappresenta il territorio compreso tra la valle del fiume Misa e quella del fiume Nevola e che comprende i Comuni di Senigallia, Arcevia, Barbara, Castelleone di Suasa, Corinaldo, Ostra, Ostra Vetere, Serra de’ Conti e Trecastelli sarà protagonista alla B.I.T. di un incontro promosso dalla Regione Marche in collaborazione con l’Unione dei Comuni le Terre della Marca Senone all’interno del proprio stand in programma martedì 12 aprile alle ore 11.00.

Il titolo dell’incontro sarà: “Senigallia e la Val Mivola: un nuovo soggetto turistico, dalla spiaggia di velluto ai Castelli di Arcevia”. Presentazione del programma delle attività di valorizzazione dei percorsi turistici.

A parlare di questo tema saranno il sindaco di Senigallia Massimo Olivetti, il Presidente dell’Unione dei Comuni Le Terre della Marca Senone Dario Perticaroli ed il dirigente del Servizio di Promozione Turistica dell’Unione Paolo Mirti.

La Val Mivola, che avrà un proprio desk informativo all’interno dello stand della Regione Marche, presenterà alla B.I.T. due nuovi prodotti turistici in italiano-inglese: una brochure generale sulle eccellenze del territorio suddivise nelle sezioni mare, natura, sport, spiritualità, arte, eventi, archeologi, food e borghi ed una guida con tutta una serie di percorsi ciclabili che si snodano tra mare e colline lontano dal traffico del fondovalle attraversando splendidi castelli ed alcuni dei borghi più belli d’Italia.

L’incontro programmato alla B.I.T. di Milano sarà anche l’occasione per presentare il nuovo sito online dedicato alla Val Mivola, progettato e realizzato da DMP concept e Crealia, www.valmivola.com, che sarà in rete nei prossimi giorni. Il nuovo portale darà accesso a tutte le informazioni necessarie per organizzare al meglio una visita di questa stupendo territorio, fornendo agli utenti un ventaglio di proposte di itinerari artistici ed enogastronomici, escursioni a piedi o in bicicletta immersi nella natura, passeggiate per borghi incantati e tante altre esperienze che rispondono ad ogni interesse e gusto.