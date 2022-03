Medici di continuità assistenziale, presentato l’accordo tra Regione Marche e Sindacati Ora si avvierà un percorso di accordi aziendali in ciascuna Area Vasta per attuarne le disposizioni

190 Letture Politica

“Un accordo innovativo a livello nazionale per il quale ringrazio i sindacati dei medici che lo hanno formulato e concordato con una grande senso di cooperazione a tutela dei medici di medicina assistenziale e della salute dei cittadini nei diversi territori”.

Ha definito così l’assessore alla sanità Filippo Saltamartini l’accordo approvato dalla giunta regionale, con i Medici di Medicina Generale per le Misure Straordinarie per garantire la Continuità assistenziale e presentato oggi in conferenza stampa alla presenza di Nadia Storti Direttore Generale Asur Marche; Massimo Magi, Segretario Regionale FIMMG; Fabrizio Valeri, Segretario Regionale SNAMI.