Iniziato il nuovo corso al Panathlon di Senigallia Iniziata la presidenza di Veronica Quagliarini

Una partenza intensa e coinvolgente per il Panathlon Club International di Senigallia, che nella serata dell’Otto Marzo con “Evento Mimosa” ha voluto dare il via al nuovo percorso guidato dalla Presidentessa Veronica Quagliarini, Prima donna alla presidenza del Club service senigalliese, nella bella cornice del Circolo la Fenice di Senigallia, sede del Club.



Un grande successo fin dalle prime battute durante l’Assemblea Ordinaria dei Soci dove il programma proposto dal nuovo Direttivo ha riscosso consensi all’unanimità, proponendo appuntamenti interessanti ed eventi di prestigio che verranno definiti via via nel dettaglio, ma già in cantiere.

“Un programma che proporrà dinamicità e grandi appuntamenti – ha spiegato la Dottoressa Veronica Quagliarini – mantenendo importanti eventi già collaudati e di successo, integrandoli con nuove iniziative prestigiose e soprattutto tentando di portare il messaggio Panathlon dei valori sportivi promuovendo anche attività divulgativa nelle scuole e tra i giovani con modalità che coinvolgano a facciano conoscere il Club e il suo operato”.

La conviviale che ha fatto seguito all’assemblea ha visto l’ingresso di due nuove associate.

Sonia Fileri attuale Presidente della Pallacanestro Senigallia che si sta ottimamente comportando nel campionato di Serie “B” Nazionale, da sempre appassionata di sport e da molti anni nel direttivo della Pallacanestro Senigallia prima di diventarne Presidente. Sonia si è sempre distinta per aver proposto sani valori sportivi attraverso l’attività giovanile che sostiene nella propria Società di appartenenza, promuovendo numerosi campionati a tutti i livelli Under oltre al grande impegno per mantenere un campionato di livello Nazionale.

“E’ un onore per me entrare a far parte di un sodalizio che promuove in maniera importante l’alto valore sportivo soprattutto nelle fasi formative di atlete e atleti – ha spiegato Sonia – Il mio impegno nello sport che sostengo da molti anni verrà sicuramente consolidato e arricchito da questa bellissima esperienza che mi è stata proposta e che ho accettato con grande entusiasmo”.

Ingresso importante e altamente significativo quello dell’associata Young Claudia Paolinelli, giovanissima atleta di Ginnastica Artistica tesserata con l’Associazione Polisportiva Dilettantistica Cesanella, protagonista di una storia ricca di contenuti che ha coinvolto e commosso tutti nelle parole direttamente espresse dalla stessa Claudia al momento di entrare a far parte del sodalizio.

“Sento il mio ingresso nel Panathlon Young come una possibilità formativa – ha detto con un filo di commozione Claudia – e spero che la mia storia possa essere di esempio per molte atlete e atleti. Sapere che la mia esperienza potrà essere di riferimento per altre persone e da spinta per non arrendersi e continuare a lottare, mi rende orgogliosa di far parte di questo importante Club nella sua componente più giovane e con grandi prospettive di crescita”.

Tra applausi, chiacchiere di sport e buoni propositi per il futuro la serata si è conclusa con una sorpresa a uno dei Panathleti più rappresentativi a tutti i livelli. Una targa emblematica è stata infatti consegnata a Luigi Brecciaroli che con i suoi titoli Italiani e Mondiali nelle specialità di Sci Alpino, ha tenuto alto il nome di Senigallia e del Panathlon Club Senigalliese in ogni paese.

“Una vera sorpresa riuscita – ha commentato Luigi ancora con la targa in mano subito dopo la consegna – Ringrazio tutte e tutti per questo bellissimo regalo che ricorderò sempre con grande affetto”.

Alla serata erano presenti: Il Presidente Coni Marche Dottor Fabio Luna, il Sindaco di Senigallia Massimo Olivetti, il Vice Sindaco di Senigallia Riccardo Pizzi, l’Assessora Servizi alla Persona e Pari Opportunità Cinzia Petetta.