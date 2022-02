“16 milioni di euro per l’ospedale di Senigallia” "Mai un investimento simile in precedenza"

La regione Marche ha recepito le istanze avanzate dalla giunta Olivetti e dalla maggioranza di centro-destra che la sostiene; ed ha disposto 16 milioni di interventi per l’ospedale di Senigallia.



Si tratta di un investimento storico per la nostra città che negli ultimi 30 anni non aveva mai ottenuto interventi così massivi per l’edilizia ospedaliera.

L’amministrazione comunale e la città di Senigallia applaudono il cambio di rotta effettuato dalla giunta Acquaroli.

Finalmente la sanità marchigiana passa da un sistema che prevedeva la centralizzazione dei servizi ospedalieri in strutture uniche provinciali ad un sistema policentrico che restituisce servizi e strutture qualitativamente adeguate nel territorio.

Siamo sicuri che anche sotto l’aspetto degli investimenti sul personale e sulla strumentazione la Regione proseguirà sulla via intrapresa con questa delibera per mettere al servizio della nostra collettività e di quella dei Comuni limitrofi una struttura sanitaria all’avanguardia.

Sindaco, Giunta e i 4 gruppi Consiliari dì maggioranza dì

Fratelli d’Italia

Lega

La Civica

Forza Italia