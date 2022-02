“Marche: innovazione, scuola, futuro”, al via bando da 20,7 milioni di euro di risorse PNRR Baldelli: "Gettiamo le basi per il Modello Marche nelle scuole". Latini: "Così ridiamo centralità al mondo dell'istruzione"

“Marche: innovazione, scuola, futuro, un bando da 20,7 milioni di euro di risorse PNRR per un progetto dell’assessorato ai Lavori Pubblici e all’Edilizia scolastica rivolto a Comuni e Province che potranno presentare idee progettuali per le scuole di ogni ordine e grado del proprio territorio.

Progetti innovativi per una scuola che guarda al futuro e sfrutti la tecnologia, per realizzare edifici scolastici sicuri, green, salubri e aperti alla comunità locale, con la previsione di spazi flessibili e anche attrezzati all’aperto per attività didattiche, sportive ed extra scolastiche”.