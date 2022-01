57a Tirreno-Adriatico: presentazione in Regione Marche, tra novità e tradizione Acquaroli: "Biglietto da visita per le Marche". Latini: "Sport e turismo binomio vincente". Castelli: "Grande visibilità"

Si presenta con due novità, la 57a edizione della “Corsa dei Due Mari”, in programma dal 7 al 13 marzo 2022, con partenza da Lido di Camaiore e tradizionale arrivo, nelle Marche, a San Benedetto del Tronto.



Oltre a concludersi con una tappa in linea (la cronometro aprirà invece la competizione), quest’anno la gara terminerà di domenica e sarà contraddistinta da un ritorno ai “Muri Bassi”, con un percorso agile ma impegnativo, senza dislivelli accentuati e arrivi in salita che non fanno parte della tradizione della competizione.