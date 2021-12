Lotteria Italia, dopo la crisi Covid è boom delle vendite nelle Marche Per l'edizione 2021 previsti 144mila biglietti venduti (+26%)

Impennata per la Lotteria Italia nelle Marche. Rispetto allo scorso anno, l’edizione 2021 ha venduto – con dati aggiornati al 20 dicembre – 125mila biglietti, già in crescita del 10% rispetto ai tagliandi staccati per l’intera edizione 2020.