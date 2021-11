La Notte del Liceo Economico-Sociale “G. Perticari” di Senigallia Il 30 novembre l'istituto apre le sue aule per un evento che racconta il più giovane dei licei italiani

La Notte dei Licei Economico Sociali è un’iniziativa che unisce, anche in tempi diversi, a distanza tutti i Licei Economico Sociali coinvolti: in tutte le scuole si svolgono laboratori, workshop, animazioni e spettacoli per promuovere i temi dell’economia, dell’educazione civica e finanziaria.

Il Liceo Economico-Sociale Perticari apre le sue aule con un evento il 30 novembre, alle ore 16.30. Studenti e docenti del Liceo presenteranno in un unico pomeriggio una sintesi creativa di tutte le attività che svolgono quotidianamente insieme: momenti musicali e coreografici, spunti narrativi e creativi, quiz e interviste.

Non mancheranno due premiazioni: la classe 3^A della Scuola Secondaria di I° dell’istituto Comprensivo “G. Marchetti” di Senigallia, vincitrice del concorso “La scuola che vorrei”, ideato e patrocinato dal Liceo Economico Sociale “G. Perticari”, e la classe 5^AE che ha ottenuto un importante premio finale del progetto PCTO “Crescere nella cooperazione”, un progetto dell’Università Politecnica delle Marche con il patrocinio della BCC Marche.

Sarà presente anche la delegazione del progetto Erasmus con docenti provenienti da Finlandia, Germania, Spagna e Slovenia.

Il cuore dell’iniziativa è trasmettere il valore del liceo economico-sociale, il più giovane dei licei italiani, il più contemporaneo e interdisciplinare. Gli studenti che lo frequentano hanno ideato momenti divertenti ma con spunti di riflessione che potranno essere utili a futuri studenti: i valori della cooperazione e del lavoro di squadra, la comprensione del rapporto diretto tra gli argomenti studiati e la realtà sociale, economica e culturale, la necessità di ampliare la cultura giuridico-economica diffusa nella nostra scuola e nella società.