“Si riattivi Comitato Regionale Coordinamento prevenzione e vigilanza per sicurezza lavoro” L'assessore Aguzzi: "Temo la sottovalutazione di alcune situazioni che possono essere causa di incidenti sul lavoro"

La sicurezza dei lavoratori marchigiani rappresenta una priorità per l’assessore al Lavoro Stefano Aguzzi che ha sollecitato la riattivazione del Comitato Regionale di Coordinamento e dell’Ufficio Operativo per la prevenzione e la vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro le cui riunioni sono state sospese nel periodo pandemico.