Trasporto ferroviario regionale, boom di viaggiatori e turisti in estate nelle Marche Successo dei servizi "straordinari" in treno diretti nelle città d'arte e nelle località balneari

134 Letture Cronaca

Numeri importanti e in sensibile crescita quelli del trasporto ferroviario marchigiano che, per la stagione estiva 2021 ancora in corso, ha visto un incremento di oltre 20 mila passeggeri rispetto allo scorso anno.