Tragica caduta, addio all’ex primario dell’ospedale di Senigallia Diego Cingolani L'incidente è avvenuto sabato 21 agosto in Trentino Alto Adige

Sanità marchigiana e senigalliese in lutto per la prematura scomparsa del medico Diego Cingolani.



Cingolani ha perso la vita sabato 21 agosto mentre si trovava in vacanza in montagna con la figlia, a San Candido, in Trentino Alto Adige: il medico, 68 anni, è rimasto vittima di una caduta che gli è stata purtroppo fatale.

A Senigallia era stato stimato primario di Rianimazione, dirigendo per anni e fino al pensionamento il reparto di Anestesia, Rianimazione e Terapia del dolore: era andato in pensione nel 2019, venendo ringraziato dall’amministrazione, dai colleghi e da tanti cittadini per un lungo servizio caratterizzato da competenza e professionalità.