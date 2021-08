“La storia di Benoit”, una vicenda e un libro che emozionano L’incontro tra genitori adottivi e bambini adottati è un’esplosione di emozioni, anche contrastanti

L’incontro tra genitori adottivi e bambini adottati è la nascita di un nuovo legame, che come ogni nascita è un’esplosione di emozioni, anche contrastanti, e l’esito di un lungo percorso di attesa.

Un percorso carico di aspettative e sogni ma anche di frustrazioni che, purtroppo, portano alcuni genitori all’abbandono prima che l’adozione possa arrivare a compimento.

Intraprendere un’adozione internazionale è come salpare a bordo di una nave alla scoperta di nuovi territori. Si parte con il mare e il vento favorevoli, si possono incontrare terribili tempeste ma anche conoscere luoghi inaspettati e pieni di meraviglie.

Una vera e propria avventura carica di emozioni, che porta a una maturazione e a una profonda trasformazione di chi la vive.

“La storia di Benoit” (CLEUP), il libro presentato alla Rocca Roveresca venerdì 20 agosto, racconta tutto questo. Il percorso di una coppia di genitori nella costruzione di una famiglia, tra momenti di esaltante felicità e di profondo sconforto. Un percorso invischiato, a volte, tra le maglie della burocrazia e le vicende della storia, come le tensioni sociopolitiche del Paese in cui si è deciso di adottare e da ultimo la pandemia.

Sono la determinazione, il coraggio della speranza e l’affidarsi al futuro che aiutano a superare tutte le difficoltà. I genitori protagonisti del libro hanno affrontato il loro percorso con questo spirito, riuscendo a superare i momenti più bui.

Ne è nata una storia d’amore genitoriale commovente, piena di sensibilità e affetto ma anche di consapevolezza e responsabilità.

“La storia di Benoit” è uscita dalla cerchia familiare, per la quale il libro era stato inizialmente ideato, per diventare una testimonianza di aiuto a tutte le famiglie che hanno deciso di adottare un bambino. Perché è attraverso la narrazione del proprio vissuto che si possono creare punti di riferimento e di approdo per sé e per gli altri. Quei riferimenti che aiutano a orientarsi nel percorso di una vita.

Il libro è anche un valido strumento di conoscenza per chi vuole saperne di più sul mondo dell’adozione internazionale.

“La storia di Benoit” è il racconto emozionante dell’adozione di un bambino haitiano da parte di una coppia di genitori italiani, Umberto Bellagamba e Paola De Rosa. La storia è narrata attraverso la metafora degli animali e del bosco, con le illustrazioni di Walter Leoni.

Alla presentazione di venerdì 20 agosto sono intervenuti gli psicologi di SOS Bambino Federica Natalucci e Silvio Macrini. L’organizzazione è stata curata dalla Libreria IoBook di Senigallia.

Pubblicato dalla casa editrice CLEUP di Padova, il libro è stato fortemente voluto da SOS Bambino, associazione di Vicenza, con sedi in tutta Italia (nelle Marche a Chiaravalle), che dal 1989 si occupa di adozioni internazionali e di cooperazione internazionale, a fianco dell’infanzia in difficoltà in 10 Paesi del mondo. Il ricavato delle vendite sarà devoluto ai progetti di SOS Bambino e in particolare all’emergenza terremoto di Haiti 2021. Il libro è in vendita nelle librerie, sul sito web della casa editrice e nei principali negozi online.