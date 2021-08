Vaccinazioni per under 18 e sportivi senza prenotazione Dal 16 agosto anche nelle Marche

123 Letture Cronaca

Il commissario straordinario per l’emergenza Covid Francesco Figliuolo ha comunicato che da lunedì 16 agosto le persone dai 12 ai 18 anni di età potranno accedere alle vaccinazioni recandosi nei punti vaccinali dislocati sul territorio senza aver effettuato la prenotazione sulle piattaforme digitali.



Figliulo ha scritto alla Regioni chiedendo loro di predisporre delle corse preferenziali per chi ha tra i 12 e i 18 anni.

Al momento per gli under 18 sono autorizzati soltanto i vaccini Pfizer e Moderna.

Anche i tesserati delle Federazioni sportive dal 16 agosto potranno accedere direttamente, senza prenotazione, ai punti vaccinali del territorio regionale.

Ad annunciarlo sono l’assessore allo Sport della Regione Marche Giorgia Latini e l’assessore alla Sanità Filippo Saltamartini.

Una decisione condivisa con il CONI nazionale, con il CONI Marche e con il CIP Marche per incrementare il livello di sicurezza per coloro che praticano attività sportive per l’anno 2021-2022.

In questo modo i tesserati delle società potranno accedere liberamente alla vaccinazione semplicemente esibendo la tessera di appartenenza.