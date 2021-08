Green Pass, dal 6 agosto scatta l’obbligo: ecco cosa c’è da sapere Dal 1° settembre obbligo vaccinale per il personale scolastico: pugno duro del Governo per gli inadempienti

Dalla giornata del 6 agosto scatta l’obbligo del Green pass. Il tanto discusso certificato dovrà essere mostrato da tutti i cittadini di età superiore ai 12 anni (sono esentati solo i soggetti che hanno idonea certificazione medica).



Può avere la certificazione verde chi ha effettuato una dose di vaccino o entrambe le somministrazioni, chi è guarito nei precedenti sei mesi, oppure chi ha effettuato un test molecolare o antigenico o salivare nelle 48 ore precedenti con esito negativo. Per ottenere e scaricare il green pass bisogna aver ricevuto un sms con il codice authcode che dovrà essere inserito sulla pagina Internet dgc.gov.it oppure sulla app Immuni. Sulla app IO, invece, compare direttamente. Chi non riesce a scaricare il green pass può esibire il certificato cartaceo.

Il certificato sarà necessario per sedersi in ristoranti e bar al chiuso, per cinema, teatri, musei, palestre e piscine. E dalla serata del 5 agosto è arrivato il via libera del Consiglio dei Ministri al nuovo decreto che prevede l’obbligo del certificato verde da settembre per i docenti, per gli studenti universitari e per chi usa trasporti a lunga percorrenza. Gli studenti marchigiani minorenni non avranno l’obbligo di Green pass per andare a scuola.

Nelle Marche, su 36.012 persone del corpo scolastico, in 34.481 hanno già seguito l’iter della profilassi anti Covid: per i docenti che ancora non hanno prenotato il vaccino pugno duro del governo. Il mancato rispetto dell’ingresso in classe o in aula con la certificazione verde verrà infatti considerata assenza ingiustificata: dopo 5 giorni di assenza viene sospeso il rapporto di lavoro, senza stipendio.

«Sul Green pass – ha sottolineato ieri sera il Ministro Speranza durante la conferenza stampa post Cdm – abbiamo iniziato a investire nelle settimane passate e con questo decreto facciamo un ulteriore passo in avanti».