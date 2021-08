L’8 dicembre la Giornata regionale per il diritto alla sicurezza L'assemblea legislativa approva: scelta la data della tragedia di Corinaldo

83 Letture Cronaca

L’Assemblea legislativa delle Marche ha approvato all’unanimità l’istituzione della Giornata regionale per il diritto al divertimento in sicurezza, che sarà celebrata l’8 dicembre in memoria delle vittime della tragedia avvenuta nel 2018 alla Lanterna Azzurra di Corinaldo.



La proposta di legge, che ha visto tra i proponenti il consigliere del Partito Democratico Maurizio Mangialardi, sindaco di Senigallia nel periodo della tragedia corinaldese, mira a promuovere e sostenere con contributi iniziative dirette a informare e sensibilizzare la comunità regionale, e in particolare i giovani, per far sì che ciò che è accaduto non si ripeta.

Nella foto la fiaccolata che si svolse a Senigallia dopo l’8 dicembre.