Oltre sette milioni di euro dalla Regione Marche per lavori all’ospedale di Senigallia Annuncio dell'assessore regionale alla sanità Saltamartini a sindaci e amministratori del territorio. Resta il nodo del personale

Sette milioni e duecentomila euro destinati a lavori di messa a norma per gli edifici dell’ospedale di Senigallia che ospitano i reparti di Pronto Soccorso e Rianimazione.

L’annuncio è stato dell’assessore regionale alla sanità Filippo Saltamartini, ospite per un incontro nell’aula consiliare Orciari di Senigallia,

dove ad ascoltarlo, nel pomeriggio di giovedì 29 luglio, c’erano il sindaco Massimo Olivetti e i sindaci dell’entroterra, oltre a componenti della giunta comunale, consiglieri comunali e regionali, ed alcuni cittadini, tra cui esponenti del Comitato per la Difesa dell’Ospedale di Senigallia. Presente anche Elena Leonardi, presidente della IV Commissione regionale Sanità.

Soddisfazione da parte del sindaco Olivetti, che ringrazia per l’attenzione che la Regione Marche sta destinando al nosocomio cittadino. Ma al di là dei lavori alle infrastrutture, si lavora anche alle criticità legate al reperimento del personale da assegnare all’ospedale di Senigallia, altro punto cruciale per risolvere i disservizi che non di rado vengono segnalati dagli utenti e dal comitato che ha presenziato all’incontro.