Alla Rotonda il Camper di Asur per le vaccinazioni Sarà presente venerdì 30 luglio dalle 20 alle 23 in Piazza della Libertà

99 Letture Cronaca

Sarà presente venerdì 30 luglio dalle 20 alle 23 in Piazza della Libertà, davanti alla Rotonda a Mare, il Camper per la vaccinazione itinerante predisposto da Asur Marche per la prosecuzione della campagna vaccinale.



Il servizio garantirà la vaccinazione ai cittadini privi di prenotazione o a coloro che che non riescono a rispettare l’appuntamento già avuto. Saranno effettuate sia prima che seconda somministrazione, con il vaccino – Pfizer, Moderna, Janssen, Astra – previsto dalle indicazioni ministeriali e dopo valutazione del medico vaccinatore.

La vaccinazione verrà effettuata dalle ore 20 alle 23, senza prenotazione ed in ordine di arrivo, ai cittadini marchigiani (prima e seconda somministrazione) ed ai turisti per la sola seconda somministrazione. Si fa presente che è necessario avere con sé la tessera sanitaria, mentre la modulistica necessaria potrà essere reperita anche in loco.