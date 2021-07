“Green Pass anche per chi si è vaccinato con Sputnik” Lo chiede Alessia Morani

180 Letture Cronaca

“Occorre riconoscere il green pass anche a chi si è vaccinato con Sputnik”.

Lo sottolinea la deputata del Pd Alessia Morani.

“Il mancato riconoscimento – sottolinea – crea problemi per il turismo, ma non solo. In particolare la provincia di Pesaro-Urbino confina con San Marino, dove la campagna vaccinale è stata effettuata proprio con Sputnik, e si segnalano molti problemi per i cittadini della Serenissima che devono spostarsi in Italia. Occorre quindi superare il paradosso di un farmaco che l’Oms ha inserito nel programma Covax ma che in Italia non viene riconosciuto per il certificato verde”.