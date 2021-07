Andrea Gabrielli è il nuovo allenatore della Pallacanestro Senigallia per il campionato di serie B 2021/2022.

Il tecnico pesarese torna nelle marche dopo diversi anni trascorsi ad allenare nel nord dell’Italia. Andrea Gabrielli ha iniziato ad allenare nella sua città nel 1997 fino al 2003, in questi anni è stato responsabile di diverse squadre dell’allora Scavolini Pesaro, togliendosi parecchie soddisfazioni come i titoli di campione d’Italia con l’annata 1988 e vice campione d’Italia con i nati nel 1989.



Nella stagione 2003/04 si trasferì a Riva del Garda in Trentino, allenando la Virtus portando la squadra dalla serie D alla serie C2 e raggiungendo i play-off la stagione successiva. In seguito si trasferì per due anni a Trento ad allenare il settore giovanile dell’Aquila Trento società di serie A. Dopo i due anni a Trento si trasferì a Rovereto per allenare prima la serie C1 e poi la serie B2.

Al termine dell’esperienza a Rovereto, altro trasferimento, questa volta in Lombardia a Costa Volpino in C1 dove vinse il campionato venendo promosso in B2 e dove ottenne la salvezza al suo secondo anno alla guida della squadra lombarda. Il 2012 vide il suo ritorno a Riva del Garda per allenare questa volta la serie B2.

Ennesimo trasferimento nel 2013, questa volta a Piacenza, per tornare ad allenare un settore giovanile con le squadre d’eccellenza ed Elite.

Nella stagione successiva un nuovo ritorno in Trentino, questa volta a Bolzano in C Gold, subito seguito dalla terza esperienza a Riva del Garda come responsabile del settore giovanile, con la soddisfazione della promozione dalla serie D alla C Silver con una squadra interamente composta da atleti del settore giovanile rivano.

Infine nella stagione 2019/20 è nominato Referente Tecnico Territoriale del Trentino Alto Adige come già accaduto in precedenza nel 2006. Ora la chiamata della Goldengas con l’obbiettivo di confermare le belle stagioni degli anni scorsi e per collaborare attivamente nel settore giovanile biancorosso.

Le prime parole del coach al suo arrivo sulla spiaggia di velluto: “Ci tengo subito a ringraziare la società di Senigallia che ha pensato a me per questo incarico. Quando Federico Ligi mi ha chiamato, ho accettato con entusiasmo e abbiamo condiviso idee comuni fin dall’inizio.

Non amo fare proclami, ma quello che posso promettere è un impegno costante nel lavoro e un senso di appartenenza alla società nel tentativo di migliorarci insieme”.

Infine il saluto al nuovo arrivato da parte del Presidente Fileri: “Sono felice di dare il benvenuto a coach Gabrielli, il suo profilo di conoscitore della serie B unito alla sua grande conoscenza di realtà dove il settore giovanile è curato in ogni aspetto per la crescita del vivaio, lo rendono la persona giusta alle nostre esigenze“.