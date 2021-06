Covid, Acquaroli: “Nessun nuovo caso nelle Marche” Sono 812 i tamponi testati nelle ultime 24 ore

62 Letture Cronaca

“Iniziamo questa settimana con una bella notizia. Oggi nella nostra regione non sono stati registrati casi positivi al covid, questo non accadeva dallo scorso 3 agosto. Vi ricordo anche che da oggi le Marche entrano in zona bianca”.



Così il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, sulla propria pagina Facebook, facendo un aggiornamento sull’emergenza pandemica. Sono 812 i tamponi testati nelle ultime 24 ore, quanto per la prima volta da 10 mesi a questa parte non ci sono stati nuovi casi positivi al covid: 309 nel percorso nuove diagnosi (di cui 87 screening con percorso Antigenico) e 503 nel percorso guariti (un rapporto positivi testati dello 0%). Sugli 87 test antigenici del Percorso Screening non sono stati rilevati soggetti positivi da sottoporre al tampone molecolare, con un rapporto positivi/testati 0%.