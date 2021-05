Marche, Covid-19: numeri zona bianca? Acquaroli: “Forse dalla prossima settimana” "Il miglioramento della situazione pandemica non deve essere preso come un libera tutti"

“Non credo che questa settimana raggiungeremo numeri per la zona Bianca, forse però la settimana prossima, se la tendenza sarà questa, potremmo sperarci”. E’ cauto il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli su un miglioramento a breve della ‘colorazione’ delle Marche.



“Spero di sbagliarmi, però per avere una zona bianca in questa settimana. – spiega – domani dovremmo avere i numeri tanto bassi e non credo che riusciremo questa settimana. La settimana prossima potrebbe essere quella in cui raggiungiamo i numeri della zona bianca – aggiunge -, però fatto sempre salvo un trend tutto da scrivere; basta un focolaio per ribaltare la situazione: più i numeri sono piccoli, più una singola situazione rischia di compromettere il tutto“.

“Cosa cambierebbe emotivamente con una zona bianca? Il fatto – osserva – che si sta migliorando rispetto a una classificazione che da mesi, mesi e mesi ci vede tra gialla arancione, gialla, arancione e rossa. Poter aspirare alla zona bianca significa sicuramente che c’è un miglioramento della situazione pandemica ma che, io ricordo a tutti, non deve essere preso come un libera tutti oppure come il virus che non c’è più. Ricordiamoci che in Sardegna un mese, un mese e mezzo fa – conclude – si è arrivati a una zona Bianca e subito dopo ancora gialla arancione e rossa. Bisogna essere sempre molto attenti”.