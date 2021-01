Covid-19, dall’11 gennaio le Marche tornano gialle Resterà in zona gialla in virtù all’indice Rt 0,93, inferiore all’1 che con le nuove soglie fa scattare il passaggio nella fascia più elevata

Da lunedì 11 gennaio le Marche tornano gialle. Ad annunciarlo sui social il presidente della Regione Francesco Acquaroli attraverso i social: “Posso comunicarvi che nella prossima settimana la nostra regione sarà gialla. Una boccata d’ossigeno dopo un lungo periodo di restrizioni dure, ma dobbiamo restare prudenti perché il virus c’è e gira molto”.



La nostra regione dunque resterà in zona gialla in virtù all’indice Rt 0,93, inferiore all’1 che con le nuove soglie fa scattare il passaggio nella fascia di rischio più elevata. A cambiare colore invece saranno infatti Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto che passano in zona arancio.

Il governatore della Marche, sempre nella giornata odierna, ha espresso anche soddisfazione per l’evoluzione della campagna vaccinale nella nostra regione: “Vorrei condividere con voi una soddisfazione: nella classifica di ieri sera del Ministero della Salute la Regione Marche risulta al 4° posto per i vaccini somministrati con il 50,8%, ben 8 punti % in più rispetto alla media nazionale del 42,2%. In Italia ieri abbiamo avuto davanti solo Veneto, Toscana e Lazio, a testimonianza di come il nostro piano regionale vaccini sia entrato a pieno regime. Non dobbiamo abbassare la guardia ma ringrazio di questo risultato significativo l’Assessore, i dirigenti e tutti gli operatori sanitari, che stanno garantendo il massimo impegno per la tutela della salute e della sicurezza dei cittadini marchigiani”.