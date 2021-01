Confartigianato interviene su trasporto e riapertura delle scuole "Massima collaborazione per arrivare al 75% di didattica in presenza"

Confartigianato Trasporto Persone delle Marche ha incontrato recentemente l’Assessore ai Trasporti della Regione Marche Avv. Guido Castelli per discutere sulla disponibilità delle imprese di trasporto pubblico con noleggio pullman da turismo a sostenere le imprese del TPL per il trasporto degli studenti in vista della riapertura delle scuole dal prossimo 7 gennaio.