“L’educazione alla cittadinanza digitale”: un corso della biblioteca di Senigallia Formare studenti per utilizzo sicuro e consapevole della rete

142 Letture Associazioni

Venerdì 8 gennaio 2021 dalle ore 17.00 alle 18:30 prende il via il corso organizzato dalla Biblioteca Antonelliana destinato a 40 insegnanti, animatori digitali, bibliotecari ed educatori delle scuole di ogni ordine e grado con l’obiettivo di favorire “l’educazione alla cittadinanza digitale” degli studenti, in particolare su temi come la credibilità e l’affidabilità delle fonti, l’interazione attraverso varie tecnologie digitali, l’utilizzo di servizi digitali pubblici e privati, la tutela della propria reputazione e riservatezza specie su questioni come il cyberbullismo.

Nella cornice della scuola e delle biblioteche, il corso online propone strategie, strumenti, risorse e metodologie didattiche attive per la progettazione di lezioni efficaci sulla competenza informativa degli studenti ovvero sulla loro capacità di mobilitare criticamente saperi e abilità, per l’accesso, l’interpretazione, l’analisi, la gestione, la creazione, la comunicazione, l’archiviazione e la condivisione dell’informazione.

Il corso si propone inoltre di diffondere teorie e pratiche dell’ information literacy tra i professionisti delle scuole di ogni ordine e grado, avviare un percorso professionale partecipato e trasversale per la condivisione di un curricolum formativo sulla competenza informativa e la cittadinanza digitale, dentro e oltre gli insegnamenti disciplinari e infine migliorare i livelli di alfabetismo informativo degli studenti.

Il programma, il cui relatore sarà Tommaso Paiano, prevede 8 laboratori di 90 minuti ciascuno per un totale di 12 ore in aula digitale sulla piattaforma Zoom, e si svolgerà ogni venerdì a partire dall’8 gennaio.

Per iscriversi è sufficiente compilare entro il 6 gennaio il modulo disponibile online al seguente link forms.gle/6kzJHSP4opWAYDxC8

Alla fine del ciclo verrà rilasciato un attestato di partecipazione con l’indicazione del numero di ore frequentate. Il corso rientra nel progetto finanziato dalla Regione Marche nell’ambito della L.R. n. 4/2010 “Sostegno a biblio-teche e archivi”.

Per ulteriori informazioni: telefonare allo 071 6629302 – 6620448 o scrivere a

biblioteca@comune.senigallia.an.it