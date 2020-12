WEBINAR – Chi si prende cura di me? Venerdì 11 dicembre dalle 15:00 L'accompagnamento alle funzioni genitoriali nel Programma PIPPI: collaborazione fra scuola, famiglia, servizi e territorio

Venerdì 11 dicembre dalle ore 15.00 alle ore 18.00 l’ATS6 aprirà una grande aula virtuale dove s’incontreranno e si racconteranno i protagonisti del progetto P.I.P.P.I. finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e finalizzato a potenziare la collaborazione fra scuola, famiglie e servizi del territorio.



Centrale sarà l’intervento del prof. Diego Di Masi: ” Collaborare per includere: l’esperienza di PIPPI”. Il dott. Di Masi è docente presso il Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione dell’Università di Torino, dove insegna Pedagogia speciale e dell’inclusione e Progettazione di percorsi educativi e formativi, collabora dal 2011 con il Laboratorio di Ricerca e Intervento in Educazione Familiare (LabRIEF) dell’Università di Padova per la realizzazione del Programma ministeriale PIPPI.

Ampio spazio verrà dato alla presentazione delle buone prassi di collaborazione ed agli interventi innovativi avviati grazie al programma, che nel territorio dell’ATS6 è attivo dal 2017 ( PIPPI 7 ) e continuerà con modalità avanzata fino al marzo 2022 ( PIPPI 9). E’ previsto anche l’avvio nell’anno 2021 di un laboratorio territoriale ( LabT) di innovazione.

Il webinar, aperto a tutti (gratuito con iscrizione obbligatoria) è di particolare interesse per operatori dei servizi sociali e sanitari, insegnanti, genitori, volontari, associazioni e realtà del terzo settore operanti in area educativa e genitoriale.

Programma

14.45 – 15.00 ingresso in paittaforma

15.00 apertura dei lavori: Introduce e modera Adriana Antognoli Assistente Sociale Referente Territoriale Progetto PIPPI ATS6

Saluti istituzionali

Dimitri Tinti Presidente Comitato dei Sindaci Ambito Territoriale Sociale 6

Silvia Faggi Grigioni Dirigente I.C. “G. Padalino” capofila della Rete delle Scuole partner di progetto

Roberta Galdenzi Coordinatrice Ambito Territoriale Sociale 6

Graziella Giorgetti Responsabile U.O.S. Psicosociale AV1 ASUR MARCHE

Marzia Lorenzetti Presidente Ordine Regionale Assistenti Sociali Marche

15.30 DIEGO DI MASI Università di Padova, gruppo scientifico programma PIPPI “Collaborare per includere: l’esperienza di PIPPI”.

16.30 INNOVARE CON P.I.P.P.I. presentazione di alcune esperienze

Moderano Silvia Clementi e Margherita Tittoni, assistenti sociali, coach di progetto

• PIPPI entra in classe: il lavoro sulle emozioni con bambini ed insegnanti

• Federica Bonazza e Linda Pascucci, psicologhe ATI Coop. Soc. Vivere Verde e COOSS Marche, Donatella Traiani insegnante I.C. “G. Binotti” Pergola

• Genitori e figli… quante domande? Incontri di gruppi per genitori

Martina Armelius assistente sociale comune di Fano, Margherita Tittoni assistente sociale comune di Pergola, Saura Antonioni educatrice professionale coordinatrice ATI Coop. Soc. Vivere Verde e COOSS Marche

• Esperienza di partecipazione della famiglia tra equipe e scuola

Gabriella Coco assistente sociale comune di Fano, Ilenia Marinelli coordinatrice servizio diurno Coop. Soc. Vivere Verde, Simonetta Di Paolo, insegnante scuole Don Orione Fano

• L’équipe territoriale fra prassi consolidate e nuovi strumenti PIPPI

Tiziana Salvi assistente sociale comune di Fano, Giuseppina Donini ed Emanuela De Iaco psicologhe consultorio familiare AV1 Fano

17.15 Dibattito

18.00 conclude i lavori Diego Di Masi