Al via il Campionato Italiano Giornalisti 2020 Si terrà dal 17 al 18 ottobre

93 Letture Sport

Dal 17 al 18 ottobre si svolgerà a Senigallia (AN) la 71^ edizione della più longeva competizioni tra i campionati di arti e mestieri. Solo tre giorni dopo aver ospitato la partenza di una tappa del Giro d’Italia 2020 (la Porto Sant’Elpidio- Rimini), le Marche tornano nuovamente ad essere protagoniste dello scenario nazionale del ciclismo con l’organizzazione della 71^ edizione del Campionato Italiano Giornalisti.



Sarà la città di Senigallia, il 17 e 18 ottobre, ad ospitare le prove in linea e crono della competizione più longeva tra i campionati di arti e mestieri. Sabato 17 ottobre si svolgerà la gara in linea, che permetterà ai partecipanti non impegnati nella lotta al primato di godere del panorama paesaggistico offerto dall’entroterra marchigiano e della bellezza della Spiaggia di Velluto. Domenica 18 andrà invece in scena la prova a cronometro, che misurerà le capacità agonistiche dei giornalisti accorsi a Senigallia.

Il Campionato, organizzato dall’AGCI (Associazione Giornalisti Ciclisti Italiani) in collaborazione con il Gruppo Sportivo Pianello e l’Hotel Bel Sit, radunerà a Senigallia giornalisti appassionati di ciclismo da tutta Italia.

La prova di sabato 17 ottobre si svolgerà in un impegnativo circuito di 5,2km (da compiersi 7 volte per un totale di oltre 40km) con partenza e arrivo dalla località collinare di Scapezzano a soli 2km dal centro di Senigallia. Una salita di circa 2,5km e un totale di quasi 1000m di dislivello che farà sicuramente selezione tra i giornalisti ciclisti in gara.

Domenica 18 con partenza alle 10 andrà in scena il Tricolore a Cronometro in un percorso di 6,5 km da compiersi due volte nel tratto pianeggiante del lungomare a sud di Senigallia con partenza dall’iconica Rotonda a Mare.

La sera di sabato 17 all’Hotel Bel Sit di Scapezzano, che fa parte del Consorzio Bike Marche e si occupa della base logistica del campionato, si svolgerà invece il “Gala di Benvenuto” dedicato ai giornalisti-atleti presenti. Durante la serata verranno consegnate dal Presidente della Associazione Italiana Giornalisti Ciclisti Roberto Ronchi i premi AGCI 2019 (la classifica che lega tutte le gare dei giornalisti della stagione).

IL PROGRAMMA DEL CAMPIONATO ITALIANO GIORNALISTI 2020

Sabato 17 ottobre – 71° CAMPIONATO ITALIANO GIORNALISTI

Percorso: SCAPEZZANO Via Antonio Fratti, Strada Berardinelli, Strada della Marina (in fondo alla discesa Km 0). Circuito di 5,200 km da ripetere 7 volte (tratto blu) Complanare Nord (pianura), Strada Berardinelli (salita pendenza media 5%), Strada della Marina (discesa); ottavo e ultimo giro Complanare Nord, Strada Berardinelli, via Antonio Fratti (Arrivo) – totale Km 44

Ritrovo: Scapezzano (AN)

Partenza: ore 15,30

Categorie: Senior fino a 45 anni – Veterani da 46 a 55 anni – Gentlemen da 56 a 65 anni – Supergentlemen da 66 anni in avanti – Femminile unica – Giornalisti stranieri (categoria unica)

Domenica 18 ottobre – 28° CAMPIONATO ITALIANO A CRONOMETRO

Percorso: Lungomare di Senigallia da percorrere in entrambe le direzioni, totale 13 km

Ritrovo: piazzale della Libertà Senigallia (AN)

Partenza: ore 10,00

Categorie: Senior (fino a 44 anni) – Veterani (da 45 a 59) – Gentlemen (60 anni e oltre) – Giornalisti stranieri (categoria unica)