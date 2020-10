FOTO NOTIZIA: la mitica Diablo 6.0 ha scelto Senigallia Gli scatti che immortalano il bolide davanti alla Rotonda ed al Foro Annonario sono divenuti virali

Non è di certo passata inosservata la tappa senigalliese del tour “Con l’Italia, per l’Italia” promosso dalla casa automobilistica Lamborghini che ha scelto le Marche, ed in particolare Senigallia, per la sua campagna social. La mitica Diablo 6.0 è stata infatti immortalata in due dei luoghi più iconici della spiaggia di Velluto: la Rotonda ed il Foro Annonario.



Ad accompagnare le foto di Wolfango Spaccarelli che esaltano sia Senigallia che la nostra regione, le parole dedicate dal prestigioso marchio alle nostre splendide terre: “Le Marche rappresentano la sintesi perfetta dell’Italia. Qui il mare, il dolce paesaggio collinare e le architetture rinascimentali si fondono con le forme della Lamborghini Diablo 6.0”.