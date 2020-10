Sindacati: “doveroso il riconoscimento ai lavoratori della sanità” "Li hanno definiti eroi, ma non hanno ancora percepito alcun premio"

Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl Marche, nel prendere atto del provvedimento che, senza confronto sindacale, prevedeva emolumenti economici legati alla emergenza Covid al personale dirigenziale e non della Regione Marche, ribadiscono la necessità di completare entro pochi giorni l’accordo per dare il doveroso riconoscimento ai lavoratori, definiti “eroi” nelle settimane scorse “ma che non hanno ancora percepito un euro di premialità;

per questo è fondamentale che siano rese esigibili tutte le risorse previste dalla normativa vigente, ci riferiamo a infermieri, oos, personale tecnico delle cinque aree vaste e degli Ospedali Riuniti di Torrette”.

“Quanto sta accadendo è reso ancora più grave stante purtroppo il riaccendersi di una nuova emergenza pandemica con il rischio di trovarsi con strutture e organici non troppo migliori di quelli dell’epoca della prima ondata”, concludono i sindacati.