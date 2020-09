Premio Giornalistico Luconi: tanti big del giornalismo per un evento di successo

Si è tenuto sabato mattina, 5 settembre, alla Sala del Lampadario del Circolo Cittadino il Premio Giornalistico Giuseppe Luconi, patrocinato da Ordine Giornalisti delle Marche e Comune di Jesi, volto ad onorare la memoria di Luconi, cittadino benemerito e decano del giornalismo marchigiano.

Tanti gli ospiti presenti e premiati alla cerimonia, tenutasi a parterre contingentato, alla presenza del Vice-Sindaco e Assessore alla Cultura della Città di Jesi Luca Butini, del Consigliere Ordine Giornalisti Marche Evasio Santoni e di Beppe Cormio, Ospite d’Onore e General Manager della Lube Volley Civitanova campione del mondo per club.

La mattinata ha preso il via con dei saluti video di noti giornalisti nazionali tra cui Mario Giordano (Mediaset), Francesco Giorgino (Rai) e Roberto Petrini, economista della Repubblica, premiato nella sezione Giornalismo Economico.

Interessante il talk-show dal titolo “Giornalismo Tradizionale e nuovi modelli di comunicazione online: linguaggi e metodologie a confronto” al quale hanno partecipato varie firme nazionali che si sono confrontate in particolar modo su new media e fake news.

Presenti all’evento anche numerosi giornalisti del panorama marchigiano e alcuni familiari di Giuseppe Luconi, tra cui gli ideatori Daniele Bartocci, Giuseppe Papadia e Alberto Santoni, oltre alla sorella in vita Anna Luconi i quali, con grande commozione, hanno voluto celebrare uno dei personaggi più umili e ben voluti del territorio jesino e marchigiano, Giuseppe Luconi.

per Andrea Pongetti, premiato per il suo ottimo operato e la sua presenza costante e proficua nel settore del giornalismo, oltre che per i suoi interessanti approfondimenti storici che vanno ad arricchire un brillante e ricco curriculum giornalistico.