Elezioni amministrative 2020, Eraldo Argentati candidato col Pd Senigallia "Il mio impegno politico per Fabrizio Volpini candidato a sindaco, per il Partito Democratico e per la città"

76 Letture Politica

Mi chiamo Eraldo Argentati, ho 66 anni vivo a Senigallia in zona saline, sono sposato e ho 2 figlie entrambe laureate.La mia prima esperienza lavorativa è iniziata alla OMAS di Senigallia, industria che produce utensili per la lavorazione del legno, ricoprendo il ruolo di delegato sindacale della FIOM.



L’incarico di delegato sindacale mi ha consentito di approfondire le problematiche inerenti il mondo del lavoro, di portare avanti con determinazione le istanze dei colleghi che hanno manifestato una notevole fiducia nell’attività di rappresentanza sindacale da me svolta nel corso degli anni.

Conclusa questa esperienza come dipendente, sul finire degli anni ’80, ho iniziato un’altra attività come lavoratore autonomo, gestendo una stazione di servizio di carburanti per oltre 20 anni. Anche questa nuova attività, grazie alla mia disponibilità di ascolto attivo e alla sensibilità con cui mi rapporto con gli altri, mi ha consentito di relazionarmi quotidianamente con tanti clienti con i quali ho stabilito un durevole rapporto di stima e fiducia.

Sono stato un lavoratore precoce, avendo iniziato all’età di 15 anni, quindi dopo 40 anni di lavoro, dal 2010 sono in pensione. Ho da sempre avuto l’interesse per l’ambiente, per la tutela dei paesaggi naturalistici, per la qualità della vita e cerco di dare il mio contributo a tutte le iniziative che sostengono questi valori. Mi piacciano le escursioni in montagna.

Per scelta e convintamente mi muovo in bicicletta in città e nei dintorni, quindi ho sostenuto e sostengo l’incremento di reti ciclabili diffuse e sicure. Mi sono tesserato nel 1968 alla FGCI (Federazione Giovanile Comunisti Italiani), partecipando alle manifestazioni giovanili di quegli anni, così è iniziata la mia passione per la politica e per le questioni sociali.

Dal 1981 al 1987 sono stato eletto segretario di sezione del PCI.

Attualmente svolgo attività di volontariato nel terzo settore, collaboro con diverse realtà cittadine quali l’AUSER, il servizio “Ausilio Spesa Coop” (con consegne a domicilio per le persone non autosufficienti) e con il Caaf Cgil.

Sono inoltre socio e componente del Direttivo degli Amici dell’Unità Solidale.