“Senigallia 4 Everyone”: ripensiamo il turismo musicale e giovanile a Senigallia nel segno della qualità Michele Manoni con "Noi Cittadini" per Paolo Molinelli Sindaco

Sono Michele Manoni, vivo a Senigallia da 47 anni. Ho aderito con grande entusiasmo con Paolo Molinelli, alla Lista Civica “Noi Cittadini”, una scelta coraggiosa eseguita nell’ambito di soggetti non appartenenti alla politica.



Da anni, sono occupato nel settore della comunicazione multimediale e gestione eventi, la musica e le interazioni sociali sono state sempre al centro dei miei interessi personali, per questo nell’aderire alla Lista civica “Noi Cittadini”, ritengo di potere portare il mio contributo positivo come promotore del pubblico spettacolo.

“Senigallia 4 Everyone”, sarà il leit-motiv su cui focalizzerò il mio impegno per il bene della Città.

Un programma pieno di spettacoli realizzato con un team, dove gli eventi musicali e culturali faranno da traino per un’offerta mirata ad un turismo variegato e di qualità.

Come dimostrato dalla nota casa editrice ‘Lonely Planet’, quest’anno le Marche sono state inserite al 2° posto tra le regioni mondiali più belle da visitare nel 2020.

Il turismo a Senigallia è una formidabile entrata per tutta l’economia del territorio.

Il mio impegno per la Città, sarà di promuovere un’offerta per l’intrattenimento che dia spinta al settore turistico e che porti gente nelle piazze per un concerto musicale oppure uno spettacolo teatrale, non trascurando il turismo sportivo e la rivalorizzazione delle feste paesane, da sempre volano turistico che fa rivivere le tradizioni la cultura dei piccoli borghi e fa risplendere i bei paesaggi della nostra terra con tutto il gusto del sano cibo marchigiano.

Il ‘Summer Jamboree’ dimostra che si può fare intrattenimento musicale, e quindi realizzare festival che coinvolgano anche le altre epoche storiche dove la musica, la moda dei tempi, i ricordi fotografici ed i balli che si facevano, divenendo una modalità per attrarre appassionati di ogni genere e cultura.

Cosi facendo aumenterà l’economia per l’indotto e l’impiego lavorativo per tutti gli addetti: alberghi, ristoranti, musicisti negozi ed altri professionisti del settore, peraltro gravemente colpiti in questo ultimo periodo con il covid-19.

Per essere pratici abbiamo già un team di professionisti con progetti alla mano, per lavorare e per portare a Senigallia artisti di calibro nazionale ed internazionale.

Vi elenco alcuni esempi di eventi in cui hanno già collaborato: il Festival di Venezia, i Brit Awards Londinesi, gli ambitissimi MTV European Music Awards, Live 8, Live Earth, European Social Sound, e festival meno conosciuti ma non meno importanti come Nel Nome del Rock, un Festival arrivato alla 26a edizione, nato per dare spazio a musicisti indipendenti del panorama rock, folk ed elettronica, tra cui si ricorda l’emergente artista Caparezza, il gruppo dei Velvet, Francesco Mandelli con i Dead Vision, Prg (ex CSI/CCCP), Frankie Hi Nrg, oltre agli internazionali Queens of the Stone Age, i Chumbawamba e Morphine.

Per il mondo della musica dance sono tante le collaborazioni instaurate in anni di lavoro con i dj’s residenti ad Ibiza. Abbiamo già pronto un altro progetto, fare beneficenza divertendosi con la musica dance, dove ballare in totale sicurezza rispettando sempre le norme imposte per il covid-19.

Attivare un vero ascolto della Comunità per un interesse pubblico e fornire un aiuto a tutti quegli imprenditori che intenderanno attuare progetti di intrattenimento per la città. La promozione, voce fondamentale per comunicare che la Città è sveglia, sarà un’attività obbligata.

Già pronto un portale web specifico per riempire il calendario di appuntamenti musicali e di ogni genere artistico sia per il pubblico che per i privati, con tanti altri canali da attivare fuori regione e all’estero.

Progetti già pronti per coinvolgere i giovani e gli artisti emergenti che vorranno farsi conoscere tramite la piazza di Senigallia, seguendo sempre ed in ogni caso un intrattenimento sicuro e protetto attraverso la persona di Paolo Molinelli come esperienza della sua vita professionale e come padre di famiglia.

”A dream you dream alone is only a dream. A dream you dream together is reality”: “un sogno che sogni da solo è solo un sogno. Un sogno che sogni insieme è realtà” (cit. John Lennon).

da Michele Manoni (‘Noi Cittadini’)