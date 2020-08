Diritti al Futuro, Devis FIoretti a sostegno dell candidato Sindaco Fabrizio Volpini "Politiche giovanili, partecipazione attiva e benessere delle frazioni sono le tematiche sulle quali spenderò il mio impegno"

Sono nato in Ancona 45 anni fa, residente nella frazione di Marzocca. Laureato in Economia Politica, con diploma di Master in gestione finanziaria e controllo interno nelle Amministrazioni Pubbliche Locali. Esperto in attività di regolazione dei servizio pubblici locali, in particolar modo del Servizio Idrico Integrato per il quale svolgo il ruolo di Responsabile del servizio Finanziario, Pianificazione e Controllo presso l’A.A.T.O. n. 2 Marche Centro Ancona, oltre a svolgere attività di consulenza presso gli altri EGATO italiani, sia per l’attività di regolazione delle tariffe applicate al Servizio Idrico che per il settore rifiuti.



Con una breve parentesi come responsabile dell’ufficio Ragioneria del Comune di Senigallia, posto ricoperto per un semestre, nel 2012. Dopo aver partecipato all’attività amministrativa della città come Presidente di Circoscrizione per il territorio Sud, nel quinquennio 2005-2010, ho maturato l’idea di riproporre il mio impegno per il consiglio comunale a sostegno di Fabrizio Volpini, nella lista Diritti al futuro.

In questi ultimi anni, da semplice cittadino, sono stato attento osservatore della vita politica della città e dell’attività dell’attuale amministrazione comunale, constatando la serietà e l’impegno con cui sono state affrontate le numerose situazioni delicate e difficoltose.

L’amore incondizionato per la città e le sue innumerevoli peculiarità, l’interesse nelle persone in generale e la voglia di portare il mio contributo alla vita amministrativa di questa città, ancora una volta, e meglio, mi hanno spinto ad impegnarmi di nuovo.

Un impegno che ho voluto prendere insieme alla lista di Diritti al futuro, condividendo appieno il suo progetto coinvolgente ed il gruppo eterogeneo di persone accumunate dalla volontà di contribuire al miglioramento della nostra città, mettendo a disposizione ognuno il proprio bagaglio di conoscenze.

L’adesione a tale progetto è anche frutto della mia maturazione politica avvenuta in questi ultimi anni, sempre lontano da schemi , logiche e tessere di partito, nella più totale indipendenza e onestà intellettuale.

Politiche giovanili ed educative, della partecipazione attiva, benessere delle frazioni e servizi pubblici, sono le tematiche a cui presto più attenzione e sulle quali spenderò il mio impegno.

Penso al coinvolgimento più capillare dell’associazionismo locale, all’ampliamento del ruolo dei centri civici, anche alla luce delle nuove normative e alla promozione delle tradizioni locali tramite le varie feste di quartiere da spendere nel pacchetto turistico della città.

L’onestà, la serietà e l’impegno sono garantiti, la nostra città merita questo.