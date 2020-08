Lutto a Senigallia per scomparsa di Givo Bosdari Si è spento a 72 anni

Lutto a Senigallia per scomparsa di Givo Bosdari. Il 72enne, professore e architetto Givo Bosdari,era molto conosciuto anche per il suo impegno nel sociale sopratutto nei riguardi degli ultimi. Per un lungo periodo della sua vita si era prodigato per la consegna di medicinali a Cuba, recandovisi più volte anche personalmente.



Ha lavorato nelle scuole infantili in Messico e Guatemala e per un lungo periodo a Berlino. Da una decina di anni, per motivi di salute, aveva deciso di tornare nelle sue Marche, scegliendo di trascorrere il periodo della pensione a Senigallia, città a lui cara, dove si era trasferito.

Tanti i messaggi di cordoglio arrivati alla famiglia a dimostrazione di quanto Givo Bosdari fosse stimato sia per la sua professione, che l’ha visto spaziare dall’insegnamento all’architettura, e per la sua attività di filantropia.